Эстафета олимпийского огня в Японии отменена в связи с переносом Игр на следующий год. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в японской столице председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

Эстафета должна была стартовать 26 марта, в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии и выхода из строя АЭС в 2011 году.

"Старт эстафете олимпийского огня дан не будет. Мы приносим извиненияв связи с тем, что многие регионы готовились к этому событию", - сказал Ёсиро Мори.