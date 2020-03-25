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мир

Биржи и рынки: второе дыхание

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 Елена Караева
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Financial Markets Wall Street
Financial Markets Wall Street   -   Авторское право  Mark Lennihan/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Пакеты мер, направленные на поддержание стабильности финансовой системы и на стимулирование экономики, принятые центробанками ряда стран, помогли европейским торговым площадкам сохранить оптимизм.

Движение вверх продолжается второй день подряд. Парижская биржа прибавила 2%, торговая площадка во Франкфурте - почти 3%, примерно те же показатели были и в Лондоне.

Как считает исполнительный директор Geo Securities Limited Фрэнсис Люн, "инвесторы наконец-то увидели свет в конце туннеля, и теперь у них одно настроение - покупать, покупать, покупать. Они хотят поймать волну и успеть приобрести стремительно дорожающие акции, ведь такая возможность бывает не чаще, чем в раз в десятилетие".

Токийский индекс Nikkei утром в среду подпрыгнул на 8%, такова была реакция японских трейдеров на решение Конгресса США впрыснуть почти 2 триллиона долларов в американскую экономику.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Hong Kong Financial marketsCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Vincent Yu

Наблюдатели предсказывают, что аналогичные настроения будут и в момент открытия торгов в Нью-Йорке.

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