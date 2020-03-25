Италия: врачи ждут эффекта от карантинных мер

На Апеннинах, ставших в Старом Свете эпицентром пандемии, люди вот уже третью неделю живут в изоляции. От граждан Италии требуется противостоять коронавирусу не выходя из дома. Но настоящую войну с COVID-19 ведут врачи и средний медперсонал. Жесткие ограничительные меры должны привести к спаду числа инфицированных. Но пока больницы переполнены пациентами. Вот, что сказал Euronews доктор Джакомо Грассели, работающий в одной из миланских клиник:

Джакомо Грассели, заведующий отделением интенсивной терапии миланской больницы: "К сожалению, в отделении интенсивной терапии мы пока еще не видим положительного эффекта карантинных мер, которые были введены по сути 12 дней назад. Потому что, опять же, требуется несколько дней, прежде чем у пациента появятся некоторые симптомы, пока его состояние не станет настолько критическим, чтобы нуждаться в госпитализации. Надеюсь, что на следующей неделе мы увидим некоторые результаты принятых мер".

В минувший вторник число умерших от COVID-19 снова возросло. Но в целом по стране показатели заболеваемости снижаются, что вселяет сдержанный оптимизм.

Микеле Темпеста, врач отделения неотложной помощи Пезаро: "Похоже, что в последние несколько дней тенденция меняется. Число случаев заражения в течение двух дней незначительно, но уменьшалось. И это как будто свет в конце туннеля. Это обнадеживает".

В ряде регионов Италии стараются пополнить запасы средств индивидуальной защиты. Текстильные фабрики, занимавшиеся пошивом модной одежды, сменили профиль. Теперь на этих предприятиях производятся хирургические маски.

В среду центральной и южной частях страны выпал снег. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, насколько зимняя погода влияет на показатели смертности от COVID-19 и число заражений коронавирусом.