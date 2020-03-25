Решение о спасении экономики и финансовой системы еврозоны не принято

Главы финансовых ведомств стран, входящих в еврозону, не пришли к единому решению о том, как спасать общую денежную систему и экономику в период пандемии КОВИД-19

Граница разногласий носит в том числе и географический характер - государства северной части еврозоны полагают, что в настоящий момент вполне достаточно тех действий, что уже предпринял ЕЦБ,

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену в дискуссии, которая проводилась в формате видеоконференции, постарался сгладить имеющиеся разногласия: "В общем и целом никто не оспаривает тот факт, что поддержка в нынешний кризис экономике и нашей общей финансовой системе требуется, в нашем распоряжении имеется Европейский стабилизационный механизм, который поможет защитить от волатильности курс евро, он же станет дополнительной гарантией в грядущие непростые времена".

В сообщении Франс-Пресс отмечается, что в основе разногласий лежит сомнение более экономически стабильных стран - Германии и Нидерландов - в умении своих южных союзников - Испании, Италии и Греции - соблюдать бюджетную дисциплину, поскольку в Берлине и в Гааге помнят усилия, которые были предприняты для спасения несколько лет назад из долговой петли Афин, Мадрида и Рима.