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ФРГ против совместного долга для поддержки экономики

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 Ирина Шелудкова
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ФРГ против совместного долга для поддержки экономики
Авторское право  AP Photo/Michael Sohn, pool
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Лидеры девяти стран ЕС призвали сообщество договориться об едином долговом инструменте для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В письме, направленном главе Евросовета Шарлю Мишелю, предлагается для привлечения средств создать механизм выпуска общеевропейских займов.

Под этим призывом нет подписи канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Несколько лет назад во время кризиса суверенной задолженности в зоне евро Германия аналогичную идею отклонила.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил: "Я могу лишь посоветовать не вести пустые споры по идеологическим причинам, в которых каждый предлагает свое любимое решение пятилетней или десятилетней давности. И я рад, что разговор об общеевропейских облигациях не пользуется широкой поддержкой".

Послание подписали страны, которые находились под программами внешней помощи в период кризиса евро, в частности Греция и Португалия.

Но государства северной части еврозоны полагают, что в настоящий момент для сохранения финансовой стабильности вполне достаточно действий, уже предпринятых ЕЦБ.

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