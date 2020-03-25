Перепрофилирование бизнеса из-за коронавируса

ВОЗ призывает страны мира увеличить производство индивидуальных средств защиты и некоторых видов медицинских изделий. А регулирующие органы ЕС открыли для предприятий доступ к европейским стандартам.

Так, мебельная фабрика в Польше теперь шьет защитные маски , которые уже поступили в больницы города Ополе.

"Это совсем несложно, гораздо проще, чем производство мягкой мебели. Одну маску можно сшить за две минуты", — говорит швея Дорота Бала. В ближайшие дни на фабрике планируется пошить десять тысяч масок.

В больницах не севере Италии наблюдается дефицит кислородных клапанов для систем искусственной вентиляции легких. В городе Брешиа старт-ап Isinnova, занимающийся 3D-печатью, решил помочь пациентам и врачам и приступил к производству клапанов. Здесь также придумали, как приспособить маски для подводного ныряния для нужд пациентов.

На производств 100 клапанов требуется материал стоимостью около 10-15 евро, а также рабочее время сотрудников, но старт-ап решил работать безвозмездно.

Аллесандро Рамайоли, инженер-механик Isinnova: "Нам сказали, что клапаны работают хорошо, их испытали на пациентах и довольны результатом, попросили сделать еще 100 клапанов". Дизайн для 3D-печати клапанов запатентован, но им может воспользоваться любое предприятие.

А в Шотландии именитый завод по производству джина Verdant Spirits теперь выпускает антисептик для рук. Стоимость производства ста литров дезинфицирующего геля — 2500 фунтов стерлингов. С помощью краудфандинга компания безвозмездно поставляет антисептик местным медицинским работникам

Владелец компании Эндрю Маккензи говорит: "Для джина мы используем этиловый спирт из зернового сырья, мы его покупаем много, также производим сами, это одна из основных составляющих антисептика".

По словам владельца компании, пандемия коронавируса нанесла большой урон его бизнесу, но новым продуктом уже заинтересовались США , Ирландия и Мальта.