Трамп хочет снять ограничения к Пасхе

США вышли на третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа, в стране инфицированы свыше 50 тысяч , 637 человек скончались.

Эксперты ВОЗ предупреждают, что США могут стать эпицентром пандемии.

Между тем Белый дом хочет снять введенные из-за коронавируса ограничения на работу американского частного сектора к пасхальным праздникам 12 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил: "Необходимо, чтобы страна вернулась к работе. Да, из-за гриппа умрут люди, но если экономика войдет в масштабную рецессию и даже депрессию, то мы потеряем еще больше людей".

Экономический советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, президент намерен уже в ближайшие две недели сделать конкретные шаги по отмене ограничений.

"Для сохранения общественное здоровья требуется здоровая экономика. А обоих сферах есть свои приоритеты, я это понимаю, но одно не исключает другое, они должны быть взаимосвязаны", — сказал Кудлоу.

В Нью-Йорке вирус распространяется значительно быстрее, чем в других частях страны. Здесь 28% проведенных тестов дают положительный результат.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предупредил другие регионы страны:

"Посмотрите на нас сегодня ,вы окажитесь в таком же положении через три, четыре, пять, шесть недель. Мы — ваше будущее".

По словам Куому, через две недели в реанимационных отделениях больниц штата могут оказаться 40 тысяч пациентов. Медицинским центрам срочно дополнительно требуются около 30 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).