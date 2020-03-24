В Москве началось рассмотрение дела Пола Уилана

В Мосгорсуде началось рассмотрение резонансного дела Пола Уилана. Американец, имеющий также гражданство ряда других государств, обвиняется в шпионаже. Он был задержан в Москве в декабре 2018 года и все это время находится под стражей.

В понедельник суд продлил еще на полгода срок ареста Уилана - он останется в СИЗО до 13 сентября.

По данным ФСБ во время своих поездок в России, Уилан занимался шпионской деятельностью. Сам же американец вину не признает, уголовное дело называет провокацией и "политическим похищением".

Примечательно, что Уилан был арестован, когда приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Суд по делу Уилана проходит в закрытом режиме, так как его материалы содержат гриф "совершено секретно".

Статья 276 УК РФ ("Шпионаж") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.