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Германия

Биржи: осторожный оптимизм

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 Елена Караева
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Биржи: осторожный оптимизм
Авторское право  Koji Sasahara/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Торговая площадка во Франкфурте подросла в первой половине дня во вторник на почти 6%, Лондонская биржа приподнялась на почти 4%, в Париже инвесторы поверили в лучшее и выразили это ростом капитализации ценных бумаг на четыре с половиной процента.

Европейские рынки находятся в умиротворенном состоянии, но только пока.

Исполнительный директор Geo Securities Limited Фрэнсис Люн говорит: "Уже хорошо то, что финансовые регуляторы в разных странах все-таки вынесли уроки из великой депрессии. Они поняли, что роль центробанков заключается в том, чтобы поддерживать экономику, стимулировать ее и внушать трейдерам уверенность. Они сообразили, что к моменту завершения пандемии рабочие места должны быть сохранены".

Накануне американская Федеральная резервная система сообщила, что готова выкупать казначейские облигации США без ограничений. С другой стороны, министр экономики Франции заявил, что рост ВВП в стране и во всей Европе будет, по всей видимости отрицательным.

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