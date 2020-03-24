Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавирусной инфекции

Известный камерунский саксофонист Ману Дибанго, скончался во Франции от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Ему было 84 года. Дибанго был госпитализирован в клинику в пригороде Парижа после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

Ману Дибанго (Эммануэль Н'Джоке Дибанго) родился в 1933 году в Камеруне, но с 1949 года жил во Франции. Он был известен тем, что играл в самых разных стилях, стирая границы между музыкальными жанрами, сочетал джаз, фанк и афробит с традиционной камерунской музыкой. Первый свой диск он выпустил в 1968 году.

Дибанго сотрудничал и с африканскими музыкантами, и с рок-исполнителями, с другими артистами, такими, как Стинг, Нино Феррер и Дик Риверс. Он продолжал выступать до последнего времени.

Известность пришла к саксофонисту, когда он познакомил Европу с макоссой. Это жанр камерунской музыки, в котором главенствует бас. Настоящим хитом стала композиция Дибанго Soul Makossa (1972).