Гели для рук вместо Chanel №5: как модные дома помогают врачам

Италия, Франция и Испания не справляются своими силами. Число заболевших COVID-19 растет, врачам приходится вести настоящую войну с невидимым врагом, причем зачастую в буквальном смысле голыми руками.

"Нет масок", "Нет перчаток", "Нет гелей для рук" - такие объявления висят на витринах практически всех французских аптек. В Италии несколько дней назад от коронавируса умер врач, который в интервью Euronews говорил, что у медиков даже нет защитных перчаток.

В этих условиях свою помощь пытаются оказать крупнейшие модные бренды, которые вместо одежды и духов начали выпускать антисептики для рук и маски.

Гели для рук вместо Сhanel №5

На прошлой неделе французский концерн LVMH запустил производство дезинфицирующих гелей для рук. Выпускают их на трех заводах, где обычно разливаются духи Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

За первую неделю LVMH выпустил 12 тонн геля, который будет безвозмездно передан французским больницам. Впоследствии объемы производства будут увеличены.

Маски от Yves Saint Laurent

В этот понедельник компания Kering объявила, что готова запустить производство масок на французских заводах двух принадлежащих ей модных домов — Balenciaga и Yves Saint Laurent. Помимо этого, в ближайшие дни корпорация намерена закупить в Китае 3 млн медицинских масок и передать их французским больницам.

Kering также оказала финансовую поддержку Институту Пастера, который ищет вакцину против коронавируса.

Ранее принадлежащий корпорации модный дом Gucci закупил для итальянских больниц миллион медицинских масок, а также 55 тыс. единиц спецодежды для работников здравоохранения.

В Китае Kering и модные дома, которые входят в состав корпорации, сделали пожертвования в Фонд Красного Креста в Хубэе.

Логистические мощности Zara для борьбы с коронавирусом

На прошлой неделе еще один модный гигант, компания Inditex, владеющая магазинами Zara, Massimo Dutti и Bershka, предложила врачам свою помощь. Концерн пообещал перевести часть своих мощностей на производство масок и спецодежды, а также отдать в распоряжение испанского правительства свои логистические сети, чтобы властям было проще закупать необходимые для медиков товары.

Армани, Дольче и Габбана финансируют научные исследования

Всемирно известные дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана перечислили средства в международный частный медицинский университет Humanitas University в Милане (точная сумма не разглашается). Деньги пойдут на финансирование проекта по исследованию реакции иммунной системы человека на коронавирус.

"Поддержка научных исследований — наш моральный долг, и мы надеемся, что наш вклад поможет решить эту серьезную проблему", - заявили Дольче и Габбана.

1,25 миллиона евро на изучение вируса выделил также Джорджио Армани. Эти деньги поступили на счет трех миланских больниц, римского института Lazzaro Spallanzani и департамента гражданской защиты.

Prada закупает медоборудование

Еще один итальянский модный дом - Prada - помог миланским больницам с покупкой медицинского оборудования. Топ-менеджеры компании Патрицио Бертелли, Миучча Прада и Карло Мацци перечислили средства на создание шести отделений интенсивной терапии и реанимации в больницах Сакко, Витторе Буцци и Сан-Раффаэле.

Помимо этого, на прошлой неделе Prada запустила производство 80 тысяч медицинских халатов и 110 тысяч масок.