Число умерших от коронавируса в Италии за сутки снова выросло - до 743 человек - власти

Суточная смертность от коронавирусной инфекции в Италии снова выросла. По данным службы гражданской обороны, за последние 24 часа болезнь унесла жизни 743 человек. Это меньше субботнего антирекорда, когда от COVID-19 скончались 793 пациента, но больше показателей двух последних дней. При этом количество новых случаев инфицирования снижается. За сутки коронавирус был выявлен у 3.612 человек, в понедельник их было 3.780, а в воскресенье - почти четыре тысячи.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: "Полиция и армия работают умело и эффективно. Они проводят множество проверок. У нас действует механизм штрафов за нарушение карантина. Сумма увеличилась. У нас есть все необходимое, чтобы продолжить работу в том же духе".

За несоблюдение мер по сдерживанию распространения коронавируса, теперь придется платить от 400 до 3 тысяч евро. Но прежде всего - профилактика.

В Тревиизо, городе в области Венето, мазки на наличие инфекции берут прямо в автомобилях. Здесь поставили задачу - каждый день делать по 20 000 тестов. Начинают с тех, кто находится в наибольшей опасности - стражи порядка, сотрудники супермаркетов.

Общее число умерших с начала эпидемии в Италии составляет 6820 человек. В коммуне Вертова, с населением чуть более 4,5 тысяч, с первого марта похоронили 36 жителей. О траурных церемониях речи не идет.