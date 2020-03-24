"О победе над коронавирусом заявлять ещё рано"

В Италии уже двое суток подряд наблюдается сокращение темпов роста смертности из-за коронавируса. Число заражений в последние дни снизилось на 22%.
Власти и эксперты выражают в связи с этим острожный оптимизм. По всей стране усилены карантинные меры. В северной области Ломбардия штраф за нарушение ограничений повышен до 5000 евро.
В регионе за последние 48 часов число летальных исходов сократилось на 18%.
Министр здравоохранения и соцобеспечения Ломбардии Джулио Галлера заявил:
"Сегодня, возможно, первый позитивный день за этот очень тяжелый месяц. Еще не время расслабляться и заявлять о победе, напротив, нужно сфокусироваться еще больше, но мы можем это сделать, потому что перед нами забрезжил свет в конце тоннеля".
Итальянские медики получают в борьбе с коронавирусом международную поддержку, в частности, опытом делятся китайские коллеги.
Теперь внимание экспертов обращено на юг страны, куда итальянцы с севера устремились после объявления о введение карантина, невзирая на призывы правительства и врачей. На юге ожидается рост числа инфицированных. К тому же в этой части страны службы здравоохранения хуже подготовлены к эпидемии по сравнению с столичным регионом и северными областями.
С начала эпидемии в Италии инфицированы почти 64 тысячи человек, но власти не исключают, что эта цифра может быть гораздо больше. Скончались свыше 6000 человек.
В понедельник папа римский Франциск молился за тех, кто оказался в тяжелом экономическом положении из-за пандемии.