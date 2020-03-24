Европейцы начали клинические испытания лекарств от COVID-19

В Европе начались клинические испытания экспериментальных лекарств для лечения COVID-19, включая антималярийный препарат хлорохин. В тестах должны принять участие 3200 пациентов из Нидерланд, Бельгии, Люксембурга, Великобритании, Испании. Во Франции, где испытания начались уже в минувшие выходные, в них примут участие 800 человек.

Среди лекарственных средств - противовирусные препараты ремдезивир, используемый для лечения лихорадки Эбола, лопинавир и ритонавир, которые прописывают живущим с ВИЧ, и антималярийный гидроксихлорохин.

"Это список препаратов, которые ВОЗ относит к приоритетным", - объяснила специалист по инфекционным заболеваниям отделения инфекционных и тропических болезней лионской больницы "Круа-Русс" Флоранс Адер.

Адер руководит клиническими испытаниями во Франции. По ее словам, французские врачи будут придерживаться "гибкого лечения": "неэффективные препараты будут заменены теми, которые проявят большую эффективность во время испытаний".

"Улучшение наблюдалось уже через 48 часов"

Гидроксихлорохин - менее токсичный вариант противомалярийного препарата хлорохин, используемого с 1940-х годов, - был назван некоторыми учеными наиболее эффективным средством от COVID-19.

"Я разрешил провести несколько клинических испытаний во Франции, включая хлорохин, на сотнях госпитализированных. Я сообщу о любом положительном или отрицательном результате", - заявил в выходные министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Препарат использовали при лечении 24 пациентов в Марселе, предварительные результаты этого исследования были опубликованы 20 марта в International Journal of Antimicrobial Agents. Ученые пришли к выводу, что несмотря на небольшую выборку, лечение гидроксихлорохином и азитромицином привело к улучшению состояния пациентов.

"Через шесть дней разница между теми, кого лечили, и теми, кого не лечили, была очевидна", - сказал руководитель исследования, эксперт по инфекционным заболеваниям Дидье Рауль. По его словам, 75% пациентов полностью поправились в результате лечения.

По его словам, некоторые пациенты показали значительное улучшение в течение 48 часов и теперь эти препараты будут получать все пациенты с COVID-19 без исплючения. Исследования проводились на базе инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета.

Эксперты предостерегают от поспешных выводов

Нобелевский лауреат Франсуаза Барре-Синусси, известная своим вкладом в открытие ретровируса ВИЧ, сказала в интервью изданию Le Monde, что в марсельских исследованиях есть много недостатков и что необходимо провести более полные тесты. Она добавила, что ждет результатов европейских клинических испытаний.

"Никто в медицинском мире не говорит, что профессор Рауль ошибается, считая, что хлорохин может быть эффективным средством против коронавируса, но медицина не основывается на публикациях в СМИ или исследованиях, проведенных на 24 пациентах", - сказал медицинский эксперт Мишель Саймс в интервью RTL.

"Это не первая эпидемия вируса, во время которой появляется надежда на успешное лечение, но оказывается, что, в конце концов, оно не работает", - подчеркнул министр здравоохранения Франции.

Всемирная организация здравоохранения в понедельник также предостерегла страны от использования "непроверенного лечения". "В настоящее время нет такого лечения, которое доказало бы свою эффективность против COVID-19, - заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом. - Использование непроверенных лекарств может породить период ложных надежд и привести к нехватке лекарств, необходимых для лечения других заболеваний".

"Существует острая необходимость найти эффективное лечение пациентов с симптомами, но также сократить время жизни вируса в человеке, чтобы ограничить его передачу в обществе", - говорится в исследовании марсельского института.