Поддельные лекарства и защитные средства в интернете

Вспышка COVID-19 и связанный с ней домашний карантин оживил торговлю он-лайн. В интернете рекламируются всевозможные защитные средства, зачастую сомнительного качества и происхождения.

По данным Европола правоохранительные органы за последние недели изъяли около 4,4 млн незаконных фармацевтических препаратов, ликвидированы 7 организованных преступных группировок и арестован 121 человек.

Глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к гражданам ЕС:

"По сообщениям европейских ведомств, число киберпреступлений в Евросоюзе возросло, количество поддельных лекарств, дезинфицирующих спреев или чудодейственных средств, продаваемых он-лайн, поражает. Чаще всего предлагаются в эти дни в интернете поддельные хирургические маски. Если будет разработана вакцина против коронавируса, ваши правительства и государственные учреждения официально объявят об том. Вы всё узнаете из достоверных источников ".

Avec #coronavirus, la cybercriminalité et le nombre de faux médicaments augmentent. Les criminels profitent de nos peurs. Parlé avec le Directeur d'@Europol ce matin. Avec nos gouvernements et agences 🇪🇺, faisons pour tout pour vous protéger des médicaments de contrefaçon. pic.twitter.com/mKq9LH3A5u — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 24, 2020

Фон дер Ляйен также сообщила, что в рамках борьбы с фейковой информацией в соцсетях были удалены 2500 поддельных ссылок, сайтов и профилей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, препаратов, признанных эффективными против COVID-19, ещё нет, а наблюдения и исследования не могут дать ответы на все интересующие вопросы. Глава ВОЗ предупредил, что использование непроверенных лекарств может привести к негативным последствиям.