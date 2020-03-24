За сутки в Испании от COVID-19 скончались 514 человек - власти

Власти иберийского королевства сообщили, что общее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции составило на вторник 2 696.

В Испании второй после Италии показатель смертности в Европе и третий в мире - после Китая, где пик эпидемии уже прошел, и в Ухани, как сообщается, снимаются последние ограничения после почти двухмесячного карантина.

Цифра тех, кто заражен коронавирусом в Испании, приближается к 40 тысячам (39 673), и, как отмечает минздрав страны, за сутки был зафиксирован рост заболевших на почти 20%.

В палатах интенсивной терапии находятся почти 4 000 пациентов.

В Мадриде под морг власти отдали крытый каток.