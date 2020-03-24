COVID-19: зараженные Балканы

Количество зараженных коронавирусом на Балканах все еще исчисляется десятками человек, а количество летальных исходов определяется пока однозначными и редко когда двузначными цифрами.

Наиболее пораженная страна в регионе - это Румыния. Там почти 600 заболевших COVID-19.

Чуть больше двухсот пациентов с разной формой протекания COVID-19 зарегистрированы в Болгарии. Президент наложил вето на часть положений закон о чрезвычайной ситуации.

Румен Радев пояснил, что "в домументе уничтожаются последние остатки свободы слова, там же отсутствует определение, что такое недостоверные сведения и фальшивки

Первую смерть от COVID-19 зарегистрировали в Черногории. Это 65-летний мужчина, у которого уже была тяжелая болезнь дыхательных путей.

В Республике Северная Македония, власти, опасаясь распространения инфекции, ввели комендантский час, нарушителей задерживаю и помещают под арест.

В общей сложности в это балканской стране насчитывается 130 случаев заражения.

Албанские власти тоже принимают ограничительные меры, официальная Тирана вывела на улицы войска, там за соблюдением карантина следят армейские патрули. В случае необходимости, как было сказано, для разгона собирающихся они могу применять водяные пушки и слезоточивый газ.