Великобритания: первый день карантина

Не легко, но необходимо. Жители Туманного Альбиона вошли в трехнедельный карантин. Как и многие другие европейцы, британцы, обязаны оставться дома. Покинуть жилище можно лишь с определенными целями. Разрешено выходить на работу, заниматья спортом или совершать прогулки один раз в день, покупать самое необходимое. Но пока улицы Лондона не выглядят пустынными.

"Я думаю, что на протяжении карантина мы просто ничего не будем делать. Но я большинство предстоящих дней продолжу работать дистанционно, из дома".

"Ну, мы уже видели (на прмерах других стран) , что должно случиться. Я чувствую некоторое облегчение от того, что все-таки нас "закрывают" не полностью. Мы сможем выходить из дома. Но решение остановить работу баров, ресторанов и кафе, кажется разумным. Чтобы люди не собирались".

Подавляющее большинство жителей Великобритании поддерживает решение властей ввести в стране карантин. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической службой YouGov.

Небо над Лондоном необычайно тихое. Совершаются в основном грузовые перевозки и их число может увеличиться.

В королевстве насчитывается свыше 8000 случаев заболевания COVID-19. Болезнь унесла жизни 422 человек. К оказанию помощи медикам привлечены военные. Они доставляют в больницы маски и другие средства индивидуальной защиты, которых, по словам врачей пока недостаточно.