Срочная новость
This content is not available in your region

мир

В Испании за сутки от COVID-19 умерли еще 462 человека - власти

Комментарии
 Euronews
В Испании за сутки от COVID-19 умерли еще 462 человека - власти
Размер текста Aa Aa

В иберийском королевстве заражены коронавирусом свыше 33 тысяч человек, это на более, чем 4 300 больше, чем накануне; всего за время эпидемии COVID-19 скончались свыше 2 тысяч испанцев.

В понедельник правительство Педро Санчеса обратится в парламент с просьбой продлить карантин во всей стране по меньшей мере, как сообщается, до 11 апреля.

Глобальный мартиролог с момента начала пандемии в январе этого года составил свыше 15 тысяч человек, сильнее всего пострадала Италия, где в настоящий момент зарегистрированы почти 5 500 летальных исходов.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.