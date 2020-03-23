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COVID-19 в России: Мишустин призвал пожилых отказаться от прогулок и встреч

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COVID-19 в России: Мишустин призвал пожилых отказаться от прогулок и встреч
Авторское право  AFP
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Профилактика и еще раз профилактика. Таков главный посыл российских властей и экспертов населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции. На совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин напомнил, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения, у которых снижен иммунитет или имеются хронические болезни. Премьер обратился к ним лично и одновременно призвал молодых людей позаботиться о старших.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ: "Я обращаюсь к людям старшего поколения. Чтобы не заразиться, нужно без лишней надобности не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это прежде всего в интересах вашего здоровья".

Министерство науки и высшего образования разработало комплекс мер, в рамках которых студентов могут привлечь к оказанию помощи гражданам старше 60 лет находящимся в самоизоляции. В настоящее время в России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны из больниц. Эксперты напоминают: чтобы уберечь себя от инфекции необходимо мыть руки, обрабатывать помещения и дверные ручки. А лучший и важнейший пункт профилактики - ограничить общение.

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