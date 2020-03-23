Затяжное падение биржевых индексов в Европе

В понедельник открытие торгов на основных фондовых биржах в Европе ознаменовалось новым падением индексов. Главным фактором волатильности остается коронавирус, который фактически парализовал экономики многих стран ЕС.

С началом торгов главный индекс Франкфуртской биржи просел на 4.5%, практически такая же ситуация наблюдалась и на других крупных площадках - в Париже, Лондоне. В течение дня падение удалось несколько отыграть, но незначительно.

"Мы ожидаем замедления эпидемии в Европе, как это произошло в Китае. Однако пока пик еще не пройден. Так, что в ближайшие дни коронавирус будет серьезно влиять на биржи", - заявил Euronews Джек Вонг, аналитик Amber Hill Capital.

На минувшей неделе власти Китая объявили о возобновлении производства практически на 90% предприятий, которые были закрыты из-за эпидемии. Возвращение к прежним показателям займет немало времени, отмечают эксперты.