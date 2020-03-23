Чрезвычайное экономическое положение в Италии из-за COVID-19

Италия оказалась на грани коллапса из-за коронавируса. В воскресенье власти страны ввели "чрезвычайное экономическое положение". Кроме аптек и продовольственных магазинов, закрыто практически все. Из фабрик, работают лишь те, что производят продукцию первой необходимости. Поэтому любые перемещения людей сведены к минимуму. На 75% сокращена работа общественного транспорта, ограничено железнодорожное сообщение.

В результате распространения коронавируса буквально за месяц Италия превратилась в полностью парализованное государство. Число погибших здесь от заболевания превысило показатели даже Китая. Только за минувшие сутки в Италии скончался 651 пациент. Всего же число жертв коронавируса достигает почти 5500 человек.

"Мы должны продолжать бороться и усиливать меры по сдерживанию вируса, - заявил глава Гражданской обороны Италии Анджело Борелли. Но по мнению экспертов, самостоятельно Италия справиться уже не в состоянии. Мобилизованы все, в том числе армия, однако этого недостаточно.

Около 20% медперсонала итальянских больниц заразилось опасным вирусом. Врачей просто не хватает. В этой связи об оказании помощи Италии объявили ряд стран, в том числе и Россия, которая направила военных медиков. А в минувшие выходные в Ломбардию прибыла бригада врачей с Кубы.