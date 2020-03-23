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Германия

Больницы ФРГ начинают прием французских пациентов с COVID-19

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 Елена Караева
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Virus Outbreak Germany
Virus Outbreak Germany   -   Авторское право  Marijan Murat/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
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Германия с этой недели начинает прием французских пациентов с COVID-19, находящихся, как правило, в тяжелом и очень тяжелом состоянии, к такому решению обе страны пришли, чтобы разгрузить больницы Эльзаса, где расположен один из основных источников распространения коронавирусной инфекции.

Заболевших будут размещать в четырех университетских больницах федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Берлин накануне принял решение "больше двух не собираться", оно дополнило изоляционные меры, в которые вошли закрытие школ и большинства торговых точек.

Выход на улицу разрешен, если вы идете в магазин, и вас может сопровождать один человек, при этом эта персона не может быть членом вашей семьи.
Ангела Меркель
канцлер ФРГ

Накануне стало известно, что глава кабмина ФРГ контактировала с человеком, у которого обнаружили коронавирус, Меркель намерена сама сдать анализы на вирусоносительство, а до получения результатов всю текущую работу будет вести из дома, находясь в карантине.

По ряду оценок, крупнейшая экономика еврозоны может потерять из-за последствий распространения инфекции свыше 700 млрд евро.

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