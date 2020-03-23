COVID-19: парижане взаперти

Неделя, которая потрясла Францию.

С момента объявления карантина вся страна была вынуждена, не без усилий, подчиниться новым правилам нового стиля жизни.

Вот как свое состояние описывает эта парижанка: "Как будто в кино, как будто не с нами это происходит, как если мы попали во времена оккупации. Ну или как очутились в фильме про зомби-апокалипсис. Войны вроде нет, но люди исчезли. И самого врага мы тоже не может рассмотреть.И меня это страшит, когда я задумываюсь о происходящем".

Итак, что же разрешено тем, кто привык свободное время проводить на террасах кафе и ресторанов, в парках и прогуливаясь по городу? Практически ничего.

А что изменилось? Проще перечислить, что осталось неизменным.

Рестораны и кафе закрыты, как и парки, из дома можно выйти только если очень нужно на работу. А в магазинах - невиданные с момента окончания войны очереди. И чтобы зайти в магазин, и чтобы расплатиться за покупки.

Кассирши, обслуживающие десятки человек в день, говорят, что опасаются за здоровье: "Боюсь, да. Но, вроде сказали, что если ты здорова, то болезнь протекает легко. Ну и работать все равно нужно".

Руководство Франции, видя, что происходит в обеих соседних странах - и в Италии, и в Испании, приняло аналогичные меры, главное для властей - уже не препятствование распространению эпидемии, а сглаживание ее пика, с тем, чтобы ослабить нагрузку на больницы и медиков.

Научный совет Франции, который собирается в понедельник, должен дать правительству рекомендации о продлении или нет мер изоляции.

Вот что заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран: "Вопросы о том, сколько будут действовать нынешние ограничительные меры обоснованны, нас об этом спрашивают, будет ли продлен карантин или нет".

Президент Макрон заявил, что волна эпидемии уже тут, и что это лишь начало, он подчеркнул, что всем гражданам необходимо понять, что от их поведения, в которое входит в том числе и регулярное мытье рук, быть может, зависит очень многое.

Власти также признают, что по окончании этого бедствия страну ожидает экономический кризис, но это, настаивают они, ничто в сравнении со спасением жизней, при этом предупреждая, что в любом случае счет будет выставлен всему обществу.