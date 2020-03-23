В Европе экстренно строят больницы

Европейские страны явно недооценили масштабы эпидемии и теперь в срочном порядке строят больницы и мобильные госпитали для заболевших коронавирусом.

Испания

Власти Испании для этих целей решили отвести огромной выставочный комплекс в центре Мадрида. Он сможет вместить до 5000 больных. Условия не самые комфортные, но предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.

Новая инфекционная больница в Москве

Тем временем в Москве решили перенять опыт Китая и построить полноценную инфекционную больницу, которая будет включать реанимационное отделение. Новый объект будет состоять сразу из нескольких корпусов и станет частью комплекса инфекционной клинической больницы №1, где сейчас содержатся жители Москвы с коронавирусной инфекцией и подозреваемые в ее наличии.

Общая площадь больницы составит около 70 тыс. кв. м. На строительстве круглосуточно задействовано несколько тысяч человек, правда, возведение идет не такими ударными темпами, как в Ухани.

Франция

Во Франции для эвакуации больных с Корсики были задействованы военные, а точнее огромный вертолетоносец Le Tonnerre, который доставил несколько пациентов в критическом состоянии из госпиталя Аяччо на континент. На борту корабля больным была оказана экстренная помощь.

Карантин класса люкс в Милане?

Больше всего от эпидемии на сегодняшний день пострадала Италия. Местные госпитали оказались просто не готовы к такому наплыву больных, особенно на севере страны.

В Милане власти города решили выкупить для пациентов номера в одной из гостиниц неподалеку Центрального вокзала. Вот, что заявил Euronews представитель миланской мэрии:

"Это сделано для людей, которые заразились коронавирусом, но при этом их состояние не вызывает опасений. Чтобы не заражать своих близких, они смогут провести несколько дней в этой гостинице".

Карантин класса люкс или жест отчаяния? Сказать сложно, но только за минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло более 650 человек.