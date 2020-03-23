COVID-19: о масках и не только

Еще один день, и готова очередная партия масок, столь необходимых во время эпидемии коронавирусной инфекции. Это небольшое государственное предприятие расположено в болгарском городе Стара-Загора. По словам менеджера Тани Славовой, на швейной фабрике трудяться 25 штатных сотрудников. Ежедневно здесь производят от 1500 до 2000 масок. Но этого недостачтоно.

Таня Славова, менеджер: "Мы делаем совсем небольшое количество масок, потому что у нас маленькая фабрика. Эти маски выглядят простыми, но только на первый взгляд. Чтобы пошить все правильно, требуется время. В основном, мы продаем нашу продукцию больницам и крупным компаниям. У нас огромный список клиентов".

В Болгарии остро ощущается нехватка текстильных средств индивидуальной защиты. С этой фабрики медицинским работникам были направлены восемь тысяч масок. Требуется гораздо больше. По вопросу производства масок правительство ведет переговоры с семьюдесятью швейными предприятиями. Власти так же рассматривают вариант экспорта спецодежды, однако, скорее всего это проекты на будущее.

Таня Славова, менеджер: "Для нас главная задача - обеспечить масками наш город. За пределы региона мы продали совсем немного нашей продукции. Мы действительно сфокусированы на том, чтобы наши маски получили местные больницы, едицинские центры и компании. В основном мы работаем для Стары-Загоры.

Эти маски состоят из пяти слоев марли. Такими пользовались хирурги еще в коммунистическую эпоху.

Дамиан Воденичаров, Euronews: "Маски сейчас настолько востребованы, что текстильная индустрия не в состоянии удовлетворить спрос. Производятся эти средства защиты и незаконно, и так же незаконно вывозятся из стран".

Из-за эпидемии европейские границы практически закрыты. Но трафик есть. Вопрос безопасности стоит остро. На контрольно-пропускных пунктах таможенники тщательно проверяют грузовой транспорт. Ищут не только нелегальных мигрантов, но контрабандный товар. Регулярно изымаются средства индивидуальной защиты, закупленные в Турции и предназначенные для европейского черного рынка.

Так, попавшие нелегально в Венгрию 300 тысяч масок и 20 тысяч флаконов с гелем-антисептиком, были отправлены в минздрав страны.

Что касается Болгарии, Турция поставила республике партию медицинских масок и защитной одежды. В целях безопасной доставки уже внутри страны, грузовики с ценным товаром объединяют в колонны, которые сопровождает полиция.