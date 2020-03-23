Премия за вред: европейские ритейлеры поднимают зарплату сотрудникам супермаркетов

На фоне эпидемии корнавирусной инфекции ряд крупных европейских ритейлеров предложили премию своим сотрудникам. Март месяц, когда страны Старого Света ввели на своих территориях карантинные меры, оказался тяжелым: люди кинулись в супермаркеты скупать товары первой необходимости. У магазинов выстроились очереди.

По понятным причинам продавцы и кассиры оказались в условиях повышенного риска заражения. Это принияли во внимание и оценили.

Французские группы Auchan, Carrefour и Les Mosquetaires, владельцы супермаркетов Intermarché, решили выплатить персоналу бонусы в размере тысячи евро. Так Auchan, где трудятся 65 тысяч человек, инициатива обойдется в 65 миллионов.

Руководство крупнейшей сети испанских супермаркетов Mercadona повышает зарплату на 20% 90 тысячам сотрудников. В Ирландии работникам Tesco поднимают на 10 процентов почасовую оплату.