От Украины до Казахстана: борьба с распространением инфекции

Украинский минздрав подтверждает 73 случая заражения коронавирусом, больше всего — в Киеве. Карантинные меры в стране введены до 3 апреля. В столице метрополитен не работает уже неделю, а общественным транспортом теперь могут пользоваться только пассажиры со спецпропуском и в масках. Закрыты кафе, рестораны и торговые центры.

В Киргизии действует режим чрезвычайной ситуации. В стране подтверждены 14 случаев инфекции. Установлен карантин в школах и университетах.

В Казахстане, где по официальным данным известно о 62 случая заражения, введен режим чрезвычайного положения. Карантин действует в Нур-Султане и Алма-Ате. Въезд и выезд из мегаполисов ограничен. Сокращено движение общественного транспорта. Школьники после завершения каникул 6 апреля перейдут на обучение в дистанционном режиме.

В Азербайджане зафиксированы 65 случаев заражения. Въезд в Баку из других регионов республики закрыт. В рамках мер социальной изоляции на месяц отменены все массовые мероприятия, приостановлена деятельность крупных торговых центров, сокращено время работы объектов общественного питания.

Власти Узбекистана в понедельник закрыли все КПП на своей границе. 15 марта было приостановлено транспортное сообщение со всеми странами, прекращены все внутренние авиа и железнодорожные перевозки. Праздник прихода весны запретили отмечать на массовых мероприятиях, а в семейных торжествах и обрядах теперь могут принимать участие не более 15 человек. Закрыты ночные клубы, спа- и массажные салоны, чайханы, столовые (кроме служб доставки еды), караоке, компьютерные и бильярдные залы, а также кальянные заведения. Объявлен карантин во всех детских садах и образовательных заведениях всех уровней. не функционирует общественный транспорт. С 23 марта все учреждения и предприятия Ташкента должны отправить в отпуска сотрудников "чье отсутствие не критично для деятельности", а деятельность оставшихся сотрудников организовать дистанционно. На вечер воскресенья число зараженных составило в Узбекистане 43 человека. На улицу нельзя выходить без маски.