Испания продлевает карантин

Правительство Испании из-за распространения коронавируса до 11 апреля продлевает действие режима повышенной готовности. За прошедшие сутки в стране умерли 394 человека, на треть больше, чем в предыдущий день. Зарегистрировано свыше 28,5 тысяч случаев заражения.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о необходимости подготовиться "к очень тяжёлым временам".

Очень важно вести борьбу с вирусом, просчитывая заранее все шаги. Я осознаю, что мы приняли действительно жёсткие меры по сравнению с соседними странами и понимаю, что изоляция до 11 апреля причинит неудобства и повлияет на всех без исключения. Но эксперты сходятся во мнении, что такие меры эффективны для борьбы с распространением коронавируса. Педро Санчес премьер-министр Испании

Больше всего случаев инфекции зафиксировано в Мадриде. На крупнейшей выставочной площадке города ИФЕМА завершается строительство временного полевого госпиталя на 5500 мест. В столичном регионе девять гостиниц переоборудуют в центры для приема пациентов, а еще один отель откроет двери для врачей и медсестер, чтобы они могли отдохнут после работы.

Власти призывают жителей страны к гражданской ответственности и дисциплине.