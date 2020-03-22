Испания продлевает карантин

Правительство Испании из-за распространения коронавируса до 11 апреля продлевает действие режима повышенной готовности. За прошедшие сутки в стране умерли 394 человека, на треть больше, чем в предыдущий день. Зарегистрировано свыше 28,5 тысяч случаев заражения.
Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о необходимости подготовиться "к очень тяжёлым временам".
Больше всего случаев инфекции зафиксировано в Мадриде. На крупнейшей выставочной площадке города ИФЕМА завершается строительство временного полевого госпиталя на 5500 мест. В столичном регионе девять гостиниц переоборудуют в центры для приема пациентов, а еще один отель откроет двери для врачей и медсестер, чтобы они могли отдохнут после работы.
Власти призывают жителей страны к гражданской ответственности и дисциплине.