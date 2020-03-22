Коронавирус: Испания готовится к худшему

Власти Испании объявили о мобилизации ещё более 50 тыс. медиков для борьбы с коронавирусом. В Мадриде, где зарегистрировано больше всего случаев заражения, разворачивают полевой госпиталь на 5 500 мест, а гостиницы и спортзалы переоборудуют в медицинские центры.

В субботнем обращении к нации премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал значительное увеличение поддержки медицинских служб в условиях пандемии. Глава правительства заявил о необходимости подготовиться «к очень тяжёлым временам».

На фоне жалоб медперсонала о недостаточной готовности к приёму новых пациентов, Санчес сообщил о закупке 6 млн тестов на коронавирус. Кроме того, он сообщили, что правительство начинает раздавать 1 300 000 масок для врачей и пациентов

По официальным данным, в Испании умерли более 1300 больных коронавирусом, зарегистрированы около 25 тыс. случаев заражения. С 14 марта в стране введён режим чрезвычайного положения.