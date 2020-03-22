Срочная новость
This content is not available in your region

Испания

Коронавирус: Испания готовится к худшему

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Коронавирус: Испания готовится к худшему
Авторское право  José Manuel Vidal/MTI/MTVA
Размер текста Aa Aa

Власти Испании объявили о мобилизации ещё более 50 тыс. медиков для борьбы с коронавирусом. В Мадриде, где зарегистрировано больше всего случаев заражения, разворачивают полевой госпиталь на 5 500 мест, а гостиницы и спортзалы переоборудуют в медицинские центры.

В субботнем обращении к нации премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал значительное увеличение поддержки медицинских служб в условиях пандемии. Глава правительства заявил о необходимости подготовиться «к очень тяжёлым временам».

На фоне жалоб медперсонала о недостаточной готовности к приёму новых пациентов, Санчес сообщил о закупке 6 млн тестов на коронавирус. Кроме того, он сообщили, что правительство начинает раздавать 1 300 000 масок для врачей и пациентов

По официальным данным, в Испании умерли более 1300 больных коронавирусом, зарегистрированы около 25 тыс. случаев заражения. С 14 марта в стране введён режим чрезвычайного положения.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.