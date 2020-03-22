COVID-19: Россия помогает Италии

Россия спешит помощь Италии, которая больше других европейских государств страдает от коронавирусной инфекции. Там счет погибших идет на тысячи, инфицированных на десятки тысяч. На Апеннины отправляется группа специалистов в области эпидемиологии и вирусологии, которая насчитывает около 100 человек. Большинство из них - ведущие эксперты в своей области, принимавшие участие в ликвидации вспышек Африканской чумы свиней, Сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин. Специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами

Тем временем в России за сутки выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом. Число инфицированных возросло до 367. Из них 54 в Москве. В ближайшее время никакого жесткого карантина в стране вводиться не будет. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой инфекцией. Необходимые меры принимаются. Правительство решила построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям делать запасы продуктов на 60 дней. Никакого их дефицита их нет, несмотря на возросший спрос - заявил глава ведомства.