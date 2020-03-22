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Германия

Ангела Меркель отправилась на карантин

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 Марфа Васильева
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Ангела Меркель отправилась на карантин
Авторское право  Michael Kappeler/AFP
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И канцлер не исключение: Ангела Меркель в воскресенье ушла на карантин после контакта с врачом, у которого был обнаружен коронавирус.

Как уточнил официальный представитель кабинета министров Германии, решение было принято после того, как 65-летней Меркель стало известно, что тест врача, делавшего ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, дал положительный результат.

В ближайшие дни сама канцлер также должна сдать тест на коронавирус. Она будет исполнять служебные обязанности, находясь дома, пояснили в канцелярии.

Ранее Ангела Меркель проинформировала прессу о новых мерах по противодействию коронавирусу. Основной пункт: людям запрещают собираться больше, чем по двое. Исключения будут сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. При этом общефедеральный карантин решено не вводить. Люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе. Каждая отдельная федеральная земля может действовать жёстче.

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