Италия останавливает производство из-за коронавируса

Власти Италии ужесточают меры борьбы с коронавирусом после того, как число умерших от инфекции в республике превысило 4800 человек. На всей территории страны уже почти две недели действует запрет выходить на улицу без веских оснований, закрыты учебные заведения, бары, рестораны, развлекательные комплексы. Теперь ограничения касаются большинства компаний и организаций.

Сегодня мы решили сделать следующий шаг. Правительством принято решение закрыть на нашей территории всю производственную деятельность, которая не является критически важной для того, чтобы у нас были товары и услуги первой необходимости. Джузеппе Конте премьер-министр Италии

На фоне развития эпидемии Рим заявил о готовности принять гуманитарную помощь от Москвы. В российском министерстве обороны сообщили, что перебрасывают в Италию военно-транспортными самолётами 8 мобильных бригад военных специалистов-вирусологов, врачей, а также автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и медицинское оборудование.