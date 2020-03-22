Италия: снижение суточного числа жертв Covid-19

Италия зарегистрировала за минувшие сутки 651 жертву Covid-19, сообщил в воскресенье глава Гражданской обороны. Это заметно меньше антирекорда, показанного днем ранее, когда на Апеннинах скончались 793 человека. Тем не менее говорить о том, что ситуация улучшается, еще рано: воскресные цифры - это второй самый высокий суточный показатель смертности для Италии. На сегодня общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 5 476 человек.

На ежедневной пресс-конференции глава Гражданской обороны Анджело Борелли пояснил: "Сегодняшние цифры явно контрастируют со вчерашними. Надеемся, что эта тенденция подтвердится в ближайшие дни. Но не следует снижать бдительность".

Между тем премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. "Чрезвычайное санитарное положение перерастает в экономическое, но мы справимся", - пояснил он в субботнем обращении к нации.

На всей территории страны будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Строгий карантин и запрет на передвижение без веской причины действует в Италии с 10 марта. Закрыты учебные заведения, рестораны, бары, спортивные клубы и бассейны. Меры по контролю за соблюдением карантина ужесточаются. На 75% сокращена работа общественного транспорта, ограничено железнодорожное сообщение.