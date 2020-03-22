Загреб приступает к ликвидации последствий землетрясения

В Хорватии в воскресенье произошло сразу два мощных землетряесения, магнитуда которых составила 5 и 5,3. Эпицентры находились в шести и семи километрах от столицы страны. Многие здания в городе треснули. Пострадал Загребский кафедральный собор. Повреждены стены и крыши жилых домов. Бетонные плиты и кирпичи завалили множество автомобилей.

Произошедшее вызвало панику у населения: опасаясь новых толчков, люди выбежали из своих домов. Стихия разыгралась на фоне действующих в Хорватии ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Властям теперь приходится иметь дело сразу с двумя кризисами. К уборке улиц и образовавшихся завалов привлечены военные.

По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, это сильнейшее землетрясение в Загребе за последние 140 лет.