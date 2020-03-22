Ни одного нового случая коронавируса в Ухани

Власти Китая рапортуют о дальнейшем спаде эпидемии коронавируса. В провинции Хубэй, где началась вспышка инфекции, в субботу не было выявлено ни одного нового случая заражения. 490 человек выписаны из больниц, пятеро пациентов скончались. Врачи, которые были в рамках мобилизации были направлены в Ухань для помощи местным медикам, с почестями возвращаются домой.

В общей сложности в КНР, по данным государственного комитета здравоохранения, за сутки выявлены 46 новых случае коронавируса. Почти все они зафиксированы у приезжих из-за рубежа. В этих условиях правительство ввело новые ограничения для авиасообщения. С понедельника все международные рейсы в Пекин будут перенаправлены в 12 других городов, где пассажиров ожидает санитарный и пограничный контроль. Попасть в столицу смогут лишь те, кто соответствует карантинным требованиям.

За время эпидемии в Китае были зарегистрированы около 80 тыс. больных коронавирусом, более 3 тыс. человек умерли.