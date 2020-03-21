Срочная новость
This content is not available in your region

Великобритания

Великобритания закрыла пабы из-за коронавируса

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Великобритания закрыла пабы из-за коронавируса
Авторское право  Julian Simmonds/Pool Photo via AP
Размер текста Aa Aa

Последний паб обслужил последнего клиента в Великобритании. Во всяком случае, официально. В рамках борьбы с пандемией правительство постановило закрыть все питейные заведения. В своём обращении к нации премьер-министр Борис Джонсон анонсировал эти меры с горечью:

«Мы ограничиваем древнее, неотъемлемое право всех свободнорождённых британцев ходить в паб и я понимаю, какие чувства это у вас вызывает... Это те места, где люди собираются вместе. Чаще всего главная цель этих заведений именно такая: объединять людей. Но, как это ни печально, боюсь, сегодня хотя бы физически нам надо держаться подальше друг от друга».

Даже после введения ограничений британские бары, кафе и рестораны могут продавать еду и напитки, но только на вынос. Министерство финансов уже пообещало помочь бизнесу выжить в условиях запретов: государственные дотации могут покрыть большую часть зарплат для работников пострадавших заведений.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.