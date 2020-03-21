Великобритания закрыла пабы из-за коронавируса

Последний паб обслужил последнего клиента в Великобритании. Во всяком случае, официально. В рамках борьбы с пандемией правительство постановило закрыть все питейные заведения. В своём обращении к нации премьер-министр Борис Джонсон анонсировал эти меры с горечью:

«Мы ограничиваем древнее, неотъемлемое право всех свободнорождённых британцев ходить в паб и я понимаю, какие чувства это у вас вызывает... Это те места, где люди собираются вместе. Чаще всего главная цель этих заведений именно такая: объединять людей. Но, как это ни печально, боюсь, сегодня хотя бы физически нам надо держаться подальше друг от друга».

Даже после введения ограничений британские бары, кафе и рестораны могут продавать еду и напитки, но только на вынос. Министерство финансов уже пообещало помочь бизнесу выжить в условиях запретов: государственные дотации могут покрыть большую часть зарплат для работников пострадавших заведений.