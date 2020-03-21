Министерство вооруженных сил Франции отправило военный борт для эвакуации заразившихся коронавирусом пациентов из госпиталя в Мюлузе - это северо-восток Франции - в Аквитанию, расположенную на юго-западе.
Мюлуз считается одним из очагов распространения коронавируса в стране. В регионе в настоящий момент зарегистрировано более 1,5 тыс. зараженных.
В связи с тем, что медучреждения, в частности, в Мюлузе, не справляются с наплывом пациентов в тяжелом и очень тяжелом состоянии, правительство приняло решение о развертывании военно-полевого госпиталя.
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