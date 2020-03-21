Министерство вооруженных сил Франции отправило военный борт для эвакуации заразившихся коронавирусом пациентов из госпиталя в Мюлузе - это северо-восток Франции - в Аквитанию, расположенную на юго-западе.

Мюлуз считается одним из очагов распространения коронавируса в стране. В регионе в настоящий момент зарегистрировано более 1,5 тыс. зараженных.

В связи с тем, что медучреждения, в частности, в Мюлузе, не справляются с наплывом пациентов в тяжелом и очень тяжелом состоянии, правительство приняло решение о развертывании военно-полевого госпиталя.