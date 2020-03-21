В столице французской Ривьеры, как еще называют Ниццу, с 21 марта, с 23:00 объявлен комендантский час.
Он действует до 04:00 и введен на все время карантина.
Это решение принял мэр Ниццы Кристиан Эстрози в связи с тем, что жители подведомственного ему города не соблюдали правил изоляции, решив, что власти им подарили "каникулы", поэтому одна из главных достопримечательностей Лазурного берега, Английская набережная была заполнена горожанами, вышедшими на прогулку.
Помогать полиции следить за нарушителями будут дроны, которые оснащены системой распознавания лиц.
В настоящее время набережная блокирована силами правопорядка, выходить на нее даже в светлое время суток запрещено.
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