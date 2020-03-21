В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека - власти

Италия - самая пострадавшая от коронавируса страна на европейском континенте, в настоящий момент там количество зараженных уже приближается к показателям Китая в разгар эпидемии COVID-19, а по уровню смертности Аппенины уже превзошли КНР почти на треть.

Самый большой очаг заражения находится на севере страны, в Ломбардии.

Президент России несколько часов назад обсудил с главой правительства Италии Джузеппе Конте ситуацию с коронавирусом (об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля) и выразил поддержку руководству итальянского государства и народу Италии.