Контрабандный спирт пойдет на дезинфекцию

Албания

Задействовать армию, чтобы гарантировать соблюдение вступающего в силу с субботы комендантского часа. Такое решение приняло правительство Албании после того, как предыдущие меры против распространения коронавируса успехом не увенчались.

До 120 000 албанцев приняли решение вернуться домой из Италии незадолго до того, как 9 марта Тирана разорвала с ней воздушное и морское сообщение. По данным на сегодня, 76 человек в стране заражены коронавирусом, двое стали его жертвами.

Правительство также решило выделить 370 миллионов долларов для преодоления последствий в экономике, сообщили СМИ со ссылкой на премьер-министра Эди Раму. Средства будут направлены на поддержку бизнеса и системы здравоохранения, оказание помощи социально незащищенным слоям населения.

Грузия

В Грузии президент Саломе Зурабишвили поддержала предложение премьер-министра о введении чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. "На основании представления премьер-министра и 71-й статьи конституции /..../ объявляю чрезвычайную ситуацию на всей территории Грузии. Решение вступает в силу немедленно", - заявила она.

Режим ЧС вводится до 21 апреля. Среди мер - карантин, штрафы и уголовная ответственность за их нарушение, запрет собраний более 10 человек, ограничения на воздушные и сухопутные перевозки, за исключением грузовых.

Польша

Правительство Польши готовится к тому, что число зараженных коронавирусом в республике достигнет 10 тысяч, заявил в пятницу министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский.

В связи с этим, по инициативе министра внутренних дел и генерального прокурора, конфискованный контрабандный спирт пойдет на производство дезинфицирующих средств, которые затем будут поставляться непосредственно в больницы. В ситуации, когда потребление дезинфицирующих средств почти в 2 раза превышает норму, это серьезное подспорье.

В стране до середины апреля не будут работать образовательные, культурные и спортивные учреждения. Также решено ужесточить наказание за несоблюдение домашнего карантина. Штраф повысится с 5 тысяч (ок. 1300 долларов) до 30 тысяч злотых (ок. 7,7 тысяч долларов)".