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мир

COVID-19: в борьбу с пандемией вступает армия

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 Елена Караева
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Spain Virus Outbreak
Spain Virus Outbreak   -   Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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По меньшей мере 25 тысяч зараженных и почти полторы тысячи смертей - таковы цифры эпидемии COVID-19 в Испании. Свыше полутора тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом и с тяжелой формой течения болезни находятся в реанимации. В подобной ситуации место гражданской медицины занимает военно-полевая, и армия разворачивает первый госпиталь в окрестностях Овьедо.

Министерство обороны Франции эвакуирует из Мюлуза заразившихся коронавирусом пациентов военными бортами.

Тамошние медучреждения не справляются с таким наплывом инфицированных, и власти, по примеру своих испанских коллег, также приняли решение о развертывании полевого госпиталя.

В Баварии объявлен строгий карантин, на передвижения и иные действия тех, кто проживает в этой земле ФРГ, наложены фундаментальные ограничения.

Всего в Германии свыше 21 с половиной тысячи зараженных, летальным исходом COVID-19 закончился для 73 заболевших.

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