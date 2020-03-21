Коронавирус - не грипп

Ситуация постепенно нормализуется в китайской провинции Хубэй, где возникла первая вспышка коронавируса. Здесь всё ещё действует ряд ограничений, но они постепенно отменяются, поскольку число новых случаев заражения резко сократилось, и все они касаются людей, прибывших в Китай из других стран. По мнению Всемирной организации здравоохранения это даёт надежду всему остальному миру, но к угрозе следует по-прежнему относиться очень серьёзно, о чём заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан:

– Взгляните, что происходит в некоторых системах здравоохранения по всему миру. Отделения интенсивной терапии полностью перегружены, доктора и медсёстры выбились из сил. Это ненормально. Это не просто сезон тяжёлого гриппа.

Между тем, не во всех странах принимаются одинаково серьёзные меры по предотвращению распространения заболевания. В частности, президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно заявлял, что считает излишними запреты на массовые мероприятия и что нагнетается «истерия», которая может отрицательно сказаться на состоянии экономики:

– Я уже перенёс покушение, и после этого мне не страшен какой-то грипп, – заявил он. – Если врачи предложат мне ещё раз пройти тест, я это сделаю, но до тех пор буду вести себя, как все остальные здесь собравшиеся.

Между тем, заболевание было выявлено у ряда официальных лиц, сопровождавших Болсонару в ходе его недавней официальной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Общее число заболевших в Бразилии приближается к тысяче, жертвами коронавируса стали по меньшей мере 11 человек.