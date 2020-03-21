В Италии фиксируют новые антирекорды по числу зарегистрированных случаев смерти от коронавирусной инфекции за день, но пик эпидемии на Апеннинах ещё не пройден. В пятницу жертвами заболевания стали, по официальным данным, 627 человек, а общее число умерших превысило 4 тысячи.

По словам главы итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, профессионалы не берутся предсказать, когда эпидемия пойдёт на спад. «Можно лишь давать оценки на основании текущих ограничений на одну-две недели, но у нас нет научных подтверждений. Есть только тенденции и оценки, которые ещё ожидают объективного анализа», — объяснял он, отвечая на вопросы журналистов.

Между тем, больницы на Севере Италии перегружены. Власти мобилизовали все ресурсы, но этого, как признаются медики, всё равно мало. Анестезиолог больницы Бергамо Лоренцо Грациоли рассказывает, что врачи борются за жизни наиболее тяжёлых пациентов с коронавирусом буквально из последних сил:

_«Я никогда не чувствовал такого стресса в своей жизни. Я анестезиолог в интенсивной терапии и я в общем привык к непростыми ситуациям, когда так важно сделать правильный выбор, а люди находятся в критическом состоянии и могут умереть без необходимой помощи, вы можете всё исправить. Но на этом уровне вы осознаёте, что вас слишком мало. Нас сотня анестезиологов, мы делаем все возможное, но, наверное, этого недостаточно».

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На фоне роста числа умерших от коронавируса власти Италии готовят новые меры борьбы с распространением инфекции. Как отмечают итальянские издание, речь идёт по-прежнему о сокращении числа людей на улицах и в общественных местах, так что жителям республики надо готовиться к новым ограничениям на выход из дома.