Борьба с вирусом: инициатива на местах

По всей Европе люди проявляют инициативу, стремясь внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. На севере Италии сотрудники небольшой компании сумели воспроизвести на трёхмерном принтере клапаны для аппарата искусственной вентиляции лёгких, которые закончились в местной больнице. По словам врачей, это позволит спасти десятки жизней. В компании опровергли сообщения о претензиях, якобы поступивших со стороны производителя оригинальных клапанов.

В Ирландии группа энтузиастов возглавила международную команду, сформировавшуюся вокруг разработки нового, простого в изготовлении и недорогого аппарата искусственной вентиляции лёгких, необходимого при лечении заразившихся коронавирусом пациентов. В работе принимают участие более шестисот инженеров, дизайнеров и медицинских работников из разных стран. Они рассчитывают уже на следующей неделе представить для испытаний опытный образец устройства.

Жители одной из деревень в испанской Каталонии взялись за дело, чтобы помочь преодолеть дефицит защитных масок, ставших столь востребованными в условиях пандемии. Здесь стали изготавливать их из тканей, предоставленных расположенными поблизости фабриками. Располагая лишь небольшим цехом и несколькими швейными машинками, местные жители каждый день изготавливают десятки масок, которые затем стерилизуются и направляются в сельский совет, полицию и больницу.