Генпрокуратура не усмотрела особой жестокости в действиях историка Соколова

Генеральный прокурор не усмотрел особой жестокости в действиях историка, преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который в ноябре прошлого года убил и расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко. Накануне генпрокуратура утвердила обвинительный приговор по делу доцента.

"Особой жестокости, надругательств над телом жертвы и рецидива не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв", - передает агентство "РИА-Новости" слова адвоката подсудимого Александра Почуева.

Генпрокуратура пришла к выводу, что убийство было совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

Почуев отметил, что в деле Соколова есть смягчающие обстоятельства: подсудимый - отец двух малолетних детей. В то же время есть и отягчающие обстоятельства: преступление было совершено с применением оружия и боеприпасов.

Что такое убийство с особой жестокостью по российским законам?

"Существует специальное разъяснение Пленума Верховного суда, в котором говорится, что особая жестокость связывается со способом убийства, прежде всего, либо с другими обстоятельствами, которые свидетельствуют о том, что виновный человек осознавал и хотел придать своим действиям характер особой жестокости", - пояснил член коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант, добавив также, что конкретно дело Соколова в силу профессиональной этики он комментировать не может, поскольку не участвует в нем.

Таким образом, если тело было расчленено уже после смерти жертвы, то это преступление не может считаться убийством с особой жестокостью.

"Надругательство - это тоже умышленное преступление. Это может быть надругательство над телом или над местами захоронения, когда совершается вандализм. Если не было действий, направленных именно на надругательство над трупом, то нет основания квалифицировать это как самостоятельное преступление. Какую цель преследовал преступник? Это может быть сокрытие трупа, а могут быть и иные цели", - добавляет Клювгант.

Это значит, что если преступник разрубил тело, чтобы скрыть следы преступления, то эти действия не могут квалифицироваться как надругательство над трупом.

Громкое преступление произошло 7 ноября. По данным следствия, Соколов убил Ещенко из обреза, после чего расчленил тело. Два дня спустя историк попытался выбросить останки в реку Мойка, но оступился и упал в воду. На место прибыла полиция, которая обнаружила в рюкзаке преподавателя фрагменты тела Ещенко.