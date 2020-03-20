"Мы сделаем это": Италия не справляется с COVID-19, но не падает духом

Италия вступила в войну. Коронавирус ударил по ней сильнее, чем по Китаю. Карантин превратился в полную изоляцию. Жизнь поставлена на паузу. Мрачная тень болезни и смерти нависла над страной.

Превращение всей страны в так называемую "красную зону" считается единственной мерой, которая способна остановить распространение коронавируса нового типа.

Надпись "Оставайтесь дома" на одной из высоток Милана Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Luca Bruno

В Италии зафиксировано больше всего случаев заболевания в Европе и больше всего — за пределами Азии.

Многие за пределами Италии считают, что пандемия затрагивает только пожилых людей. 41-летний Джанни Дзампино вышел в социальные сети, чтобы рассказать им, насколько они ошибаются.

Я противостоял этому вирусу как мог, но, к сожалению, он проник в мое тело, и одновременно убил человека, которого я любил больше всего в жизни, моего отца. Все говорят, что этот вирус-обычный грипп. Я могу сказать вам, что это не так. Он проникает внутрь тебя, захватывает тебя и твои легкие Джанни Дзампино пациент с COVID-19

Число случаев заболевания во всем мире составляет более 250000. Красные точки на карте — в основном дедушки, бабушки, мамы и папы. Италия оказалась самой пострадавшей страной в мире. На ее долю приходится более чем 40000 случаев заражения.

Источник: Университет Джонса Хопкинса

Более 3000 человек умерли от инфекции и она все еще распространяется. Губернатор Ломбардии заявил, что ограничительные меры могут стать еще более жесткими.

К сожалению, число заболевших не уменьшается, цифры все еще высоки. Скоро мы уже не сможем предоставить необходимое лечение заразившимся людям Аттилио Фонтана губернатор Ломбардии

В регионе Ломбардия наблюдается самое большое количество случаев заболевания. В последнее время там ежедневно регистрируется почти 1500 новых случаев заражения и около 300 смертей. Пик ожидается в ближайшие несколько недель.

Дополнительное приемное отделение больницы Брешии, Ломбардия Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Luca Bruno

Euronews поговорил с одним из врачей на передовой, тех, кто вступил в битву с коронавирусом с самого начала. Она попросила сохранить анонимность.

Наши отделения интенсивной терапии переполнены. Мы больше не знаем, где принимать пациентов, но мы продолжаем организовывать новые места во всех возможных частях больницы. Мы закрыли обычные операционные, только две работают в экстренных случаях, а остальные используются в качестве палат интенсивной терапии врач одной из больниц Ломбардии

На Бергамо приходится самое большое число жертв, раздел некрологов в местной газете растягивается на 10 страниц.

Гробы тут можно встретить на каждом шагу. Несмотря на то, что крематорий работает 24 часа в сутки, существует очередь на захоронение. Военные вынуждены переправлять гробы в Модену и Болонью.

Мы работаем круглосуточно. Мы обратились за поддержкой даже в похоронные бюро других регионов, они приехали из Эмилии-Романьи и Тренто Джорджио Гори мэр Бергамо

В то время как Ломбардия перегружена, случаи заболевания растут в соседних с ней регионах Пьемонте и Венето. Турин и Венеция ждут своего пика.

В Пьемонте мы все еще не знаем, выясним на этой неделе, будут ли случаи заражения расти в геометрической прогрессии, как в Ломбардии. Это означает, что мы можем оказаться в такой же ситуации всего через десять дней, или у нас может быть линейный подъем, как сейчас. У нас каждый день появляются 15-20 новых пациентов, нуждающихся во вспомогательном дыхании Марко Вергано анестезиолог, больница Сан-Джованни Боско, Турин

Это как окопная война для врачей. Сотни людей были заражены, и все больше людей умирает. Некоторые работают без перчаток, так как их запасы ограничены.

Я видел героические поступки некоторых моих коллег и слышал о врачах, которые отказываются сдавать тест, чтобы избежать положительного результата, и быть изолированными, так как они хотят продолжать работать с такими же заразившимися пациентами Марко Вергано анестезиолог, больница Сан-Джованни Боско, Турин

Посещения пациентов с COVID-19 строго запрещены. Некоторые уходят на тот свет в полном одиночестве.

Самое печальное - это видеть людей, которые умирают в полном одиночестве. Потому что посещения больше не разрешены. Поэтому мы — последние, кого они видят перед смертью врач одной из больниц Ломбардии

Те, кто не смог противостоять вирусу, рассказывают, как тяжело им приходится в больнице, как им приходится сражаться за жизнь...

Это не игра. Я провожу ночи в респираторе и не могу заснуть. Моя жизнь перевернулась с ног на голову, и я не хочу, чтобы кто-то почувствовал те страдания, через которые я прошел. Это может показаться лишь фильмом ужасов, но, к сожалению, это не так Джанни Дзампино пациент с COVID-19

Италия — первая страна в Европе, вступившая в войну с коронавирусом. Ее учреждения, ее медицинские работники и все население объединяются под одним девизом: "Мы сделаем это".

Своими ощущениями от того, во что превратилась жизнь Италии поделился бывший премьер-министр страны Марио Монти.

Мне было всего два года, когда закончилась Вторая мировая война, и за всю свою жизнь я никогда не видел ничего подобного. Но нам предоставили хорошие альтернативы. Квалифицированное дистанционное обучение и т. д. Это действительно демонстрирует ту потрясающую степень мобилизации изолированного общества Марио Монти бывший премьер-министр Италии

Правительство продлило изоляцию минимум до 3 апреля, и итальянцы приспосабливаются. Многие проводят время с детьми, кто-то занимается отложенными на "потом" домашними делами.

Но даже в этих условиях итальянцы нашли в себе силы поделиться лучами надежды и стойкости со всем остальным миром.