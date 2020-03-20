Навруз, санкции и коронавирус

Пустынные улицы, единичные прохожие: так встречают иранцы нынешний Навруз - совпадающий с весенним равноденствием Новый год по солнечному календарю, на этот раз 1399-й.
Все публичные праздничные мероприятия отменены из-за пандемии. Иран стал одним из эпицентров распространения коронавируса. В стране заражены уже более 19,5 тысяч человек, около 1,5 тысяч скончались.
Президент Ирана Хасан Роухани поздравил сограждан с праздником и подверг критике США, отказавшихся снять с Тегерана санкции, из-за которых дефицит защитных средств и лекарств в стране стоит особенно остро:
"Самые жесткие в истории санкции применяют международные террористы против нашего народа. И самым суровым из них подвергается наша нефтяная промышленность. Но мы преодолеем угрозу коронавируса, объединив усилия, поддерживая друг друга и благодаря работе наших врачей", - заявил Роухани.
Традиционно во время Навруза иранцы покупают новую одежду, фрукты, орехи и цветы, проводят ежегодную весеннюю уборку дома и принимают гостей. Но в этом году все домашние и религиозные празднования проходят скромно, доступ к святыням закрыт.
Кроме иранцев Навруз отмечают также некоторые некоторые персоязычные и тюркоязычные народы Казахстана, Средней и Малой Азии, а также башкиры и татары.
Навруз символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.