Биржевые индексы: то взлет, то "просадка"

Парижская торговая площадка показала в пятницу в первой половине дня уверенный рост - почти на 5 %, инвесторы решили, что меры, предпринятые и Евроцентробанком, и банками стран-членов ЕС, достаточны, чтобы обеспечить финансовые организации дешевыми деньгами, а также, что акции, которые котируются на биржах Европы, обладают запасом прочности.

Подробнее - Фрэнсис Люн, аналитик фондового рынка: "Последние две недели мы все стали свидетелями, как биржевые индексы словно бы катались на "американских горках" - то взлет, то "просадка". Впечатление от этого - еще хуже, чем от того, что происходило в 2008-м году. На мой взгляд, сейчас трейдеры все-таки пришли в себя, успокоились, и вектор рынка в ближайшие дни будет направлен вверх".

Слова эксперта подтверждают данные с азиатских торговых площадок, где биржевые индексы продемонстрировали уверенность инвесторов в том, что ситуация - по крайней мере, в сфере экономики - в настоящий момент под контролем.

Биржа в Сеуле прибавила почти 7,5% по сравнению с сессией, состоявшейся накануне.