Япония вспоминает жертв теракта в токийском метро

В Японии в пятницу вспоминали погибших и пострадавших в результате теракта с применением отравляющего вещества зарина, произошедшего 20 марта 1995 года. В час пик на станциях метро Касумигасэки и Нагататё и в вагонах во время пяти скоординированных атак преступники, члены секты "Аум Синрикё", проткнули пакеты с зарином. По официальным данным, погибли 14 человек и около 6 300 получили ранения.
На станции Касумигасэки сотрудники метрополитена вместе с выжившими и родными погибших почтили память жертв минутой молчания.
По обвинению в организации и совершении теракта 13 членов секты были осуждены и приговорены к смертной казни, включая лидера Секо Асахару.
Перед участниками траурной церемонии выступила Сису Такахаси, которая 25 лет назад потеряла своего мужа. Говоря о том, как тяжело оставаться без любимого человека, она призвала молодых людей ни в коем случае не поддаваться и не вступать в секты и преступные группы. "Они могут менять свои названия, но суть их при этом остается без изменений", - сказала вдова.
Японские силы безопасности внимательно следят за активностью сект в стране. По их данным, последователей похожих на "Аум Синрикё" групп насчитывается 1 650 человек и их число растет.
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